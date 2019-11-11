南門市場熄燈後，搬遷至杭州南路與愛國東路口，全棟2層樓規畫為百貨精品、生鮮賣場、美食廣場等區域，原有257家攤商全部進駐南門中繼市場，將於13日慶開幕推出限時優惠，上午11點開始還推出限量開幕福袋，只要50元就可獲得超過200元的商品組合。另外，日前店家反應造音和漏水問題，北市工務局也已在試營運期間改善。

南門中繼市場將於13日開幕，試營運期間曾出現噪音和漏水問題，新工處西區工務所主任羅馨宜表示，滴水問題經查證是因廢棄消防管線鑽孔未補，目前已注入防水材改善滴水狀況；另外，空調噪音也加裝變頻機，並確實測量分貝，開幕前也會加派人手到現場做最後確認。位於2樓的合家歡刀削麵指出，明顯感覺到噪音的改善。

南門市場為回饋廣大消費者的支持，攤商也推出限時開幕優惠，知名商家萬有全老闆田種禾說，開幕優惠將持續一周到19日，香腸類商品每斤降價80元，給顧客最大的優惠，民眾要把握機會。而上海火腿行則推出，消費滿千元即加贈臘肉或火腿的優惠。

南門市場自治會長王銓國指出，開幕當天11點起會開始販售驚喜福袋，只要50元就能買到超過200元的商品組合，說不定還有年菜特惠組合，顧客都相當期待。王銓國說，許多店家也在開幕期間釋出很多優惠，可以趁開幕來逛逛撿便宜；另外，市場還準備開幕獨家設計的限量紀念環保袋供民眾收藏。

在地人廖小姐說，試營運期間已來過很多次，13日終於要開幕，不過因為不是假日，所以只能和鄰居朋友一起來，當天預計9點就會到現場，希望能搶到福袋。

(中時 )