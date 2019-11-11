◎市售掛燙機2成不合格 用到恐觸電

適逢1111購物節，家電產品熱賣，消費者文教基金會今天公布市售3款不符合規定的蒸氣掛燙機，發現其中竟有無接地線設計的產品，使用上恐有觸電之虞，還抓包另款掛燙機違規貼上標檢局的產品檢驗標識，恐觸犯刑法虛偽標記罪。

◎韓：閣揆有屬意人選 負責讓人民有錢

國民黨總統參選人韓國瑜今天宣布副手人選張善政後，第一個獨家專訪下午獻給《中國時報》。韓提到，若當選的話，未來跟副總統、行政院長將形成「鐵三角」分工，他自己會全台跑透透做「移動式管理」，對南台灣只會更強化，不會弱化；副總統、行政院長坐鎮台北，至於閣揆心中已有幾個屬意人選，最關鍵是要負責「人民有錢」，一定要衝經濟。

◎連勝文爆 韓向吳推薦他進不分區

國民黨中央委員連勝文今天中午接受媒體訪問，提到國民黨主席吳敦義是否列不分區安全名單一事說，以吳的歷練及能力，「若是別人提名吳敦義，的確是好棋，但提名權在吳手中，才引起各方不同意見」，若國民黨最後提出的名單，對社會上不是嶄新面貌或破釜沈舟，就會讓人質疑。

◎批陳菊蛇鼠一窩 張琍敏獲判無罪

今年3月藝人張琍敏在臉書發文，遭前高雄市長、總統府秘書長陳菊自訴涉嫌加重誹謗，台北地方法院今天下午4點宣判，張琍敏獲判無罪。

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(中時電子報)