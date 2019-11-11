國民黨2020總統大選「國政配」出爐，將展開一波波攻勢，本月13日與前總統馬英九一起舉行能源記者會，向國人宣示韓國瑜當選總統之後，將調整蔡政府錯誤的能源政策。知情人士說，未來馬除全力配合「國政配」合體造勢，也會持續同框政策記者會，包括經濟、公投等議題。

至於馬嫂周美青是否如同馬前總統，投入輔選陣容？近馬人士表示，目前尚無此計畫。

輔選人士指出，韓、馬同框開記者會，源自10月19日韓國瑜在台南市水萍塭公園舉行造勢晚會，韓、馬一同大進場，與前主席洪秀柱在台上大擁抱宣誓團結。當時韓、馬曾私下就能源等政策交換意見，馬主動提起他可以配合韓及國政團，一起參加政策記者會。

當天兩人很快達成共識，後續交由韓國瑜國政顧問團與馬英九基金會協調；在基金會一切尊重國政團時間安排下，第一場記者會已敲定13 日下午登場，後續場次尚在規劃，但議題已有方向，包括經濟、公投等。

輔選人士說，「國政配」宣布後，外界反應很好，13日韓馬同框合體挑戰蔡政府的能源政策，將可接續衝高氣勢，尤其能源政策是韓營挑戰蔡政府政策中，迴響很高的其中之一。

近馬人士則說，馬英九9月出席韓國瑜新北大造勢，發生韓粉噓馬事，雖引發前馬團隊成員與韓陣營隔空交火，導致雙方關係一度緊張，馬幕僚也對後續如何安排馬幫韓輔選大傷腦筋，不過馬認為沒有問題，仍指示全力配合韓營需求，繼續為韓輔選。至於周美青方面，目前尚無出面輔選計畫。

(中時 )