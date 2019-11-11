近年「晚婚」已逐漸成為趨勢，也讓生育風險增高，出現早產、流產、不孕等問題，北市立聯合醫院醫師蕭慶華呼籲，民眾應做好孕前準備、孕期按時接受產檢，可降低風險。配合中央優生保健措施，北市還提供孕婦「10次免費產檢」及初、中期「孕婦唐氏症篩檢」；新生兒篩檢也全面擴大為21項，家長僅需自付350元。

蕭慶華指出，婚後孕期健康檢查非常重要，男女共同檢查最高補助2205元，包含尿液檢查、血液常規、梅毒篩檢等，檢查項目都是經過評估，有計畫生育的年輕族群可到北市合作的76家醫療院所檢查，避免不肖業者收取高額費用。

北市衛生局健康管理科長林夢蕙表示，北市也提供孕媽咪免費產檢的服務，包含1次超音波檢查及乙型鏈球菌篩檢及2次產前健康衛教指導；另外，也提供5000元羊膜穿刺費用補助高危險群孕婦和孕婦唐氏症篩檢。

蕭慶華說，唐氏症會導致寶寶聽力及視力異常，孕婦應及早接受篩檢，設籍北市孕婦懷孕期間可享有初、中期「孕婦唐氏症篩檢」。另外，今年10月起，新生兒篩檢也全面擴大為21項，讓出生寶寶48小時內接受篩檢，避免疾病發生率。

此外，除生育和孕婦補助外，北市衛生局指出，有18.7％長者過去1年內有跌倒經驗，家中有65歲以上長者，可於衛生局網站下載「防跌新三寶」，降低跌倒風險。

(中時 )