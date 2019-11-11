▲立委蔡培慧在座談後分赴各校就操場跑道及遊戲設施待改善的進行會勘。（蔡委員辦公室提供／楊樹煌南投傳真）

立委蔡培慧今11日邀請教育部相關人員，針對南投縣幾所急迫整建的小學，就校園環境進行座談及現勘，會中蔡委員要求教育部全面盤點國中小的操場跑道及遊戲設施設備改善需求，針對兩項校園基礎設備，進行做全面改善補助專案。

立法院教育文化委員會召委李麗芬及立法委員蔡培慧邀集教育部教育部次長林騰蛟、國教署副署長許麗娟、體育署組長王漢忠等針對南投校園環境及設備改善的座談，在草屯北投國小舉行，包括北投、炎峰、國姓乾峰及埔里愛蘭國小均派代表到場簡報，說明各校目前迫切需改善情形，並實地到各校進行會勘。

教育部常務次長林騰蛟表示，操場跑道、活動中心設施設備及上課所需投影設備等等，都是師生教學必須基本建設，教育部定會朝向最高補助金額來努力，林常次並強調，蔡立委在立院多次要求要依縣市財政環境彈性降低地方自籌比例，基於教育百年之計的共識，中央與地方會齊心努力，讓經費到位、讓我們的師生有完善的校園環境進行教學。

蔡培慧強調，《偏遠地區學校教育發展條例》三讀通過實施後，陸續推動校園的半戶外球場及廁所改善等專案，為發展偏遠地區學校優先採取的特別處理措施，為的就是落實教育機會實質平等。她並要求教育部應全面盤點國中小操場跑道及遊戲設施等設備改善需求，早日進行改善，並以專案補助。

(中時 )