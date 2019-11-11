勵馨基金會苗栗分事務所主任葉孟欣表示，男性情感教育為縣內首次辦理。（何冠嫻攝）

勵馨基金會苗栗分事務所聯合苗栗縣家庭教育中心，推動性平宣導計畫。（勵馨基金會苗栗分事務所提供／何冠嫻苗栗傳真）

勵馨基金會苗栗分事務所與苗栗縣家庭教育中心，辦理男性情感教育講座性平宣導計畫，分享男性因承受社會眼光所帶來的壓力與痛苦，讓男性也能跳脫社會框架，展現多元情感，為性別平權發聲。

苗栗縣首次推動男性情感教育，藉由6場「好男不一樣」社區講座，以及3場「好男說出口」男性情感教育團體，邀請女跨男跨性別者、男大生情感團體教練、說故事爸爸、奶爸律師、親子共學倡議者和奶爸心理師等講師，分享男性情感經驗，並培力8名男性學員，探討性、憤怒與失落3議題，讓男性也能展現情感。

勵馨基金會苗栗分事務所主任葉孟欣說明，性別平權時代，不只提升女性權益，不同的性別在社會文化，都將面對不同的困難與議題。勵馨基金會也在服務過程中，發現許多男性深受社會框架所苦，在社會陽剛文化下，更讓他們情感表達困難。葉孟欣指出，因此今年在性平教育上，透過「好男不一樣」性平宣導計畫，讓民眾更認識男性所面對的困難與框架，更讓男性能察覺內心感受，善待自己。

11日勵馨基金會苗栗分事務所辦理成果發表，陸爸爸說演故事劇場創辦人陸育克分享繪本故事《英雄爸爸》，鼓勵男性說出自己被社會期待所承受的壓力。學員葉天賜分享年少輕狂浪子走到全職奶爸的心路歷程，他表示，投入全職奶爸充滿挑戰性並樂在其中，卻不斷遭社會有色眼光看待。他認為，做家務帶小孩與外出工作一樣辛苦，獲家人認同且幸福快樂的生活著就好了，無須在意他人眼光評論。

勵馨基金會指出，性別平權除女性權益外，更需男性參與，盼藉苗栗在地男性情感教育，鼓勵更多男性說出內心真實情感，共同為性別平權發聲。

(中時 )