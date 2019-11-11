香港「大三罷」示威行動，驚傳有員警用實彈射傷多名示威者，更有男子被易燃液體燒成火人，針對種種失控情況，特首林鄭月娥下午六點緊急召開記者會說明。

林鄭月娥表示，激進網民發起「三罷」令香港受暴力衝擊影響，包括堵路、縱火等，肆無忌憚破壞社會秩序，令社會人心惶惶，批評廣泛的暴力行為必須受全社會譴責。林鄭指，今日有不同政見市民被火燒，行為遠遠爭取什麼訴求，與市民為敵，令人心虛怯。

林鄭指出，網上各種謠言四起，請市民留意政府的公布澄清。她並重申，暴力不能解決問題，只會製造更多社會問題。

林鄭表示，今日在港九新界各界發生多宗衝擊事件，批評激進網民在網上召「三罷」行動，香港自清早到現時一直受影響，包括堵路、扔氣油彈等行為，令香港人心惶惶，「大家還可以在這個城市安全地生活下去嗎?」

林鄭呼籲市民認清，這些事件的本質是破壞，會令香港踏上不歸路。她指出，在多宗受傷數字中，其中有兩件情況嚴重，包括西灣河中槍的學生﹐以及有中年男子在馬鞍山與其他在場人士爭執及拉扯，被人淋潑易燃液體及點火。

林鄭對此譴責說，被淋潑易燃液體及點火的事件「令人髮指」，「是活生生地放火燒一個人，大家在網上可睇得一清二潔。」有有關行為遠遠超過提出訴求，令香港人心虛怯，「大家都好驚，以後還可不可以出街」。

林鄭，網民的激進行動可導致嚴重傷亡，例如從高處擲下重物，可能引致交通意外，或者丟汽油彈入車廂，都可造成人命傷亡。

據港媒報導，今天香港發生罷工、罷市、罷課的「三罷」的行動中，因港警開槍擊中一名示威者，經手術後情況仍很危急。

(中時電子報)