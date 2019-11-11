台南市政府近年輔導傳統市場攤商有成，並參與經濟部中部辦公室樂活市集評鑑，屢獲好評，今年獲得的星級評鑑更突破千顆，交出1276顆星的亮眼成績，在品牌市集、四星市集、四星及五星名攤的數量上都高居全台之冠，南市府經濟發展局11日也邀請優質攤商秀好料，加強行銷。

經發局長郭阿梅指出，市府帶頭推動傳統市場現代化，近年來致力傳統市場環境更新改善，並推動市場參與市集與名攤評鑑，還舉辦許多創意活動，例如市場小旅行、青年創業競賽、攝影展等等，讓年輕人能走進傳統市場。

經發局市場處表示，南市今年度共有47處市場及4處夜市報名評鑑，總共拿下1276顆星，歷年累積星星數已達2442顆星，為了保證參與攤商的食品安全，市府在評核前就由衛生單位協助把關，檢視攤商健康檢查證明、主要食品檢驗證明、商品品質特優佐證及食品溯源標示等相關資料，另外攤商在商品特色、攤位環境、創新服務方面都得達到一定的水準，才能夠獲得評審委員的肯定。

今年全台獲得最高5星級樂活名攤殊榮者共有19家，其中台南就占了5家，分別是西門淺草公有市場以手工優格為特色的森霖優格，在東菜市公有市場的明宗魚丸魚翅，在虎尾寮公有市場以澎湖野生魚、新鮮海產聞名的梁心魚舖，麻豆市五公有市場則有麻善橋、合口味2家入選，肉類加工製品是一大特色。

(中時 )