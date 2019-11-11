核一廠二號機組今年7月核定除役，今年5月起台電已不再發放「促進電力發展營運協助金」，新北市石門、金山、三芝居民抱怨，核電廠從除役到土地復原規畫需25年，期間無法開發，台電現在不發回饋金，居民的權益何在？台電回應，已規畫1億元「家園復育金」取代，待立法院、新北市議會審議通過後發放。

核一廠二號機組今年核定除役，而除役計畫約25年分4階段進行，包括停機過度、除役拆廠、最終偵測、土地復原。

據了解，台電往年都會發放約1億元「促進電力發展營運協助金」，供石門、三芝、金山區公所、新北市政府運用，區公所會將部份金額發給居民，另一部分作社會福利，但現在核一停止運轉，「促進電力發展營運協助金」沒了，公所也無法再發錢給民眾。

石門居民抱怨，以往每年都可領到「促進電力發展營運協助金」4500元，但今年核一廠停止運轉後，就沒領到錢了，只是核一廠從除役至土地復原需25年，嫌惡設施仍在，影響地方開發，居民的損失該怎麼辦？

台電核一廠回應，他們已另行規劃「家園復育金」取代原本的「促進電力發展營運協助金」，待審議通過後，將把錢撥給石門、金山、三芝區公所及新北市政府，核一所在地石門約有5千萬、鄰近的三芝、金山及市府可分到約1700萬。

石門區長林俊宏表示，目前此案須等立法院、議會審議，預計明年初能通過，屆時，區公所會補發給每位居民2千元，並妥善規畫運用至社會福利。

(中時 )