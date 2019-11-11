國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬今天痛批現在的教育國小三年級教「肛交」、六年級教「性高潮」，讓很多媽媽很震驚及擔心。教育部長潘文忠對此表示，現行小學教科書中沒有這些內容，對於公眾人物不查證就轉述，他要表達最沈痛的抗議。

教育部今天將中小學教科書50多本攤出來召開記者會，要媒體檢視，看是否真的有有哪一本教科書是「小三教肛交、小六教性高潮」。教育部表示，現行教科書絕無網路流傳的這些內容，他們拒絕不實謠言。

潘文忠還親自上火線說，多日來，惡意的性平教育假新聞、錯假訊息不斷流傳，教育部同仁與第一線教育工作者每天為了闢謠疲於奔命，但無論他們再怎麼極力澄清，仍有特定團體人士惡意轉發散佈，企圖煽動大眾恐懼、造成誤解，這不僅對我們的孩子造成傷害，更抹煞了無數第一線教育工作者的努力。

潘文忠說，教育部有責任捍衛每一個第一線專業教育工作者的努力與尊嚴，並慎重澄清教育現場並無散布謠言者所述不當的性別平等教育內容，並有責任導正視聽，性別平等教育不應該淪為政治操作手段，進而散布謠言影響社會秩序。

潘文忠特別提到，有公眾人物（指李佳芬）在公開場合，轉述坊間流傳未經查證的的不實訊息，並加以轉述，已造成家長不安，他深表遺憾，也表達最沈痛的抗議。

(中時 )