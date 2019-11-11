在新北市汐止區開設檳榔攤的黃景順、施美齡夫妻，因為妻子長期洗腎，發願做公益，積攢小本生意的微薄利潤，日前一口氣捐出100萬元的災情勘查車及設備給新北市府，希望拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全問題

為感謝平日熱心公益的新北市民，新北市副市長謝政達今天上午在市府接見捐贈救災及車輛裝備的新北市民及團體，包括林江鶴枝、黃正光、怡清汽車車體公司董事長陳志偉，黃景順、施美齡夫妻則因故不克出席。

林柏峰、林柏坤先生、林香君及林宜君以母親林江鶴枝名義，聯名捐贈救護車1輛，配發板橋區新板分隊使用；黃正光為紀念先妻游敏子大愛精神，以先妻名義捐贈災情勘查車1輛，配置於消防局第七救災救護大隊；怡清汽車車體有限公司董事長陳志偉以父親陳吉良先生名義，捐贈災情勘查車1輛，供消防局配置於頭前分隊。

黃景順、施美齡夫妻則擠攢平時經營檳榔攤小本經營的微薄獲利，捐贈1台災情勘查車配置於消防局汐止消防分隊。

謝政達表示，感謝市民及團體願意付出一己之力，熱心奉獻捐贈物資，讓眾多市民的生命財產安全獲得保障，消防局必定會善用所受贈的救災救護車輛裝備，給予市民更高品質的服務。

(中時 )