南韓《朝鮮日報》11日報導說，美國前高層官員稱：「依據對中國施壓的貢獻度，（美國的）同盟排序結構勢必會發生變化」， 「（在東亞）日本將變得比韓國更為重要。」

前白宮大規模毀滅性武器政策協調員薩默爾（Gary Summer）8日在美國之音（VOA）節目中，談及美國強調同盟國協助對陸施壓一事表示：「（關於對中國施壓）依據地區內戰略同盟的貢獻度，美國的喜好和優先排名勢必會發生變化。」

他解釋道：「舉例而言，日本比韓國更加積極地表現出參與美國反中政策的決心」，「這在擔憂中國的華府政策制定者們看來，日本將成為比韓國更重要的資產。」

前美韓聯合司令部司令布魯克斯（Vincent Brooks）也在該節目中稱：「與同盟國的防衛費分擔問題，也與這種（對中國施壓等）戰略變化有關」，「美國希望同盟國為地區內集團安保做出更大的貢獻。」

美國今年在同韓國的防衛費分擔談判中，要求韓國支付在朝鮮半島周邊地區部署戰略資產的費用和維持關島、沖繩基地等的間接費用，很可能是出於敦促韓國共同參與對陸施壓的目的。

7日，美國國務院主管經濟事務的國務次卿克拉克（Keith Krach）在首爾由美韓外交當局共同舉辦的「第三次韓美官民聯合經濟論壇」上表示：「中國對美國價值持有敵意，對美國造成了負面影響，威脅著印度和太平洋地區的安全。美韓關係是印度追求太平洋地區安全的核心支柱。」《朝鮮日報》報導說，這是在露骨地批判大陸，要求韓國積極參與對陸牽制政策的「印度和太平洋戰略」。

美國國務院負責韓國和日本事務的東亞太事務副助理國務卿馬克．納珀（Marc Knapper）當天在論壇上說：「印度和太平洋戰略是以過去數十年裡支撐地區和平與繁榮的價值為基礎的構想，（美方）有意願繼續這一戰略。」高麗大學國際研究生院院長金聖翰說：「今後，美國會強烈要求盟國積極參與，並不斷拿出安全帳單。」

(中時電子報)