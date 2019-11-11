台南官田菱角受到天候影響，產季延遲產量也減少，但因不符天然災害現金救助認定，農委會決定以補助生產資材方式降低農民損失，由官田農會受理申請，到15日截止。（莊曜聰攝）

台南官田菱角種植面積300多公頃，產量占全台市場7成，但今年生長期受到連續雨勢影響，菱角開花不結果，不但產期延遲，產量也大減，農委會主委陳吉仲上月南下現勘，允諾將以補助生產資材的方式降地農民損失，官田區農會從本月7日起開始受理，將在15日截止申請，目前已有3分之1的農民申報，農會呼籲農民把握時間。

官田區農會指出，今年菱角因天候影響，授粉期雨勢太大，生長率不佳，造成一、二期產量銳減，不少農民蒙受損失，雖菱角在市場價格不錯，但農民仍無利可圖，立委郭國文協助爭取天然災害救助，但農政單位多次勘查後，初步認定災損情況不符合天然災害現金救助的標準。

上月農委會主委陳吉仲南下現勘後，現場做出補助農業生產資材的方式，以降低農民損失，經過農委會研擬相關措施後，決定每分地將補助1000元，並由在地農會負責受理申請，7日起官田區農會推廣部開放農民申辦。

官田區農會表示，這次受理補助的對象為台南市實際種植菱角的農民，申請人須備妥身分證正反面影本、土地證明文件、同名存款帳戶封面影本、購買石灰、肥料等農業資材收據正本、印章等，每人最多以一公頃、1萬元為限，申請日到15日截止，有需求的農民請把握時間。

(中時 )