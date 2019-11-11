又到了周一開工日，俗話說一日之計在於晨，今（11）日一名男子在吃了早餐後，卻開始了他不幸的一天。他在享用鮪魚蛋餅的時候，才咬沒幾口，卻發現裡面似乎有異物，於是將蛋餅翻開，沒想到卻拉出一條白色條狀物，細看一眼，讓他當場差點沒將口中咖啡吐出來，直呼「有夠噁」。

原PO張貼出2張圖，無奈指出，從自己的鮪魚蛋餅內，竟吃到一根「羽毛」！（摘自爆廢公社二館）

原PO在臉書《爆廢公社二館》中張貼出2張圖，表示想「看看有誰的早餐內容物比他還誇張」，他無奈指出，從自己的鮪魚蛋餅內，竟吃到一根「羽毛」！不確定是什麼鳥類，就是一根和蛋餅差不多長度的白色羽毛，居然不科學地出現在他早餐裡面，這令他胃口全失，更差點沒把口中咖啡吐出來。

圖片一出，果然震驚全網，直呼「實在是太噁心」。但有網友笑稱，「這應該是老鷹毛吧」、「這個要加多少才吃的到？」、「表示蛋是新鮮的？」、「早上雞是現宰的」另外有人表示也曾經吃到吐司裡面吃到半顆蛋殼，而這次原PO吃到羽毛實在太少見，鼓勵他今天「可以去買樂透了」。

(中時電子報)