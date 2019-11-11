花蓮區域立委選情詭譎，盛傳前縣長傅崐萁將以無黨籍投入立委選戰，不過究竟傅的投入對立委選情衝擊為何？《旺旺中時》艾普羅最新民調出爐，指出傅與綠營PK賽或「三腳督」，傅崐萁的支持度、看好度等，都大幅領先對手民進黨蕭美琴、國民黨的黃啟嘉，而在哪一位比較有能力為花蓮爭取更多建設？傅仍拔得頭籌，黃啟嘉還是敬陪末座。

據《旺旺中時》艾普羅民調指出，如果傅崐萁、蕭美琴、黃啟嘉這 3 位參選，您會投票支持哪一位（排除原住民選民），傅以34.9 ％完勝蕭美琴23.7％、黃啟嘉17.0％。

民調顯示，如果傅崐萁、蕭美琴一對一對決，支持率分別為，傅44.6％、蕭25.5％，雙方差距明顯拉開。另外，在看好度，排序依舊不動，反而是傅崐萁領先幅度更加拉大，傅42.7％、蕭美琴14.7％、黃啟嘉僅僅獲8.0％

民調中也提到，是否支持國道6號高速公路，從台中延伸到花蓮，連接花蓮與中台灣的交通，支持39.1％，還算支持25.0％，這部分加總有64.1％支持率。不太支持與不支持，則是18.6％。花蓮民眾普遍支持這項交通建設。

民調訪問，傅崐萁、蕭美琴、黃啟嘉3位，哪一位比較有能力為花蓮爭取更多交通建設；依序傅崐萁以44.8％大幅拉開差距，蕭美琴19.3％、黃啟嘉4.7％。

這份民調還問到，國民兩黨總統參選人支持度，國民黨韓國瑜47.0％、蔡英文24.6％。不過，值得注意的是，國民黨總統支持度大幅領先，卻沒反映在黨籍立委支持度身上。

在支持度、看好度、交通爭取能力等，傅崐萁民調都大幅領先，國民黨黃啟嘉殿後，緊追在傅崐萁、以及民進黨蕭美琴後頭。

花蓮縣立法委員選情調查，由艾普羅行銷市場研究股份有限公司，自11月 6至9 日4天完成民調，調查方法：電話後二碼電腦隨機抽樣，以人員電話訪問，有效樣本在花蓮縣13鄉鎮市1374人，抽樣誤差95％的信心水準下，抽樣誤差為正負 2.6 個百分點。

(中時 )