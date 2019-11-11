韓國逆襲男團NU'EST，因參加選秀節目《PRODUCE101》第二季，再度重回歌壇，這次主唱BAEKHO白虎即將單獨來台開個人見面會，將於2020年2月14日在台大體育館1樓，白虎將展現絕佳的魅惑能力、高音天籟，陪大家度過甜蜜的情人節！

白虎是團體中的外貌與身材擔當，也受到不少男女粉絲歡迎。（圖／翻攝自韓網）

在高人氣選秀節目《PRODUCE101》第二季中，BAEKHO白虎展現出驚人實力，憑藉穩健的演唱功力及個人魅力，在節目中大放異彩，人氣節節攀升，更被粉絲譽為結合帥、萌於一身的「性感山賊」、「虎公主」，爾後又在綜藝節目《叢林的法則》中，以反差的形象再度驚豔許多粉絲。

白虎在選秀節目中的表現也讓人印象深刻。（圖／翻攝自官網）

接著，BAEKHO白虎與其他成員組成NU'EST W子團，陸續推出3張專輯，皆獲得熱烈好評，並得到金唱片獎、亞洲明星盛年度藝人獎等各項大獎，更拿到許多代言機會，聲勢銳不可擋；這次特別選在情人節與台灣歌迷見面，寵粉無極限；預計將於12月8日(日)12:00，在KKTIX、全家機台開放售票，用累積的舞台經驗以及迷人的魅力擄獲所有情人的芳心！

節目資訊

節目名稱：2020 NU’EST BAEKHO MINI CONCERT IN TAIPEI “BAEKHO-liday“

演出日期：2020/02/14(五)19:30

演出地點：台灣大學體育館一樓 (台北市羅斯福路四段1號)

啟售時間：2019/12/8(日) 12:00

購票方式：KKTIX及全台全家便利商店FamiPort

(中時電子報)