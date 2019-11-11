八仙塵暴樂園不起訴確定 新北市：不代表民事免除 18:322019/11/11 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市府對於八仙樂園等人不起訴確定表示，將持續協助八仙被害人。（摘自新北市政府網頁）協助 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 造成499人死傷的八仙樂園塵爆案，八仙樂園董事長陳柏廷等8人今獲不起訴確定，新北市政府表示，對於結果表示萬分遺憾，但不代表八仙的民事賠償相對免除，市府會請承辦義務律師持續協助民事訴訟，給被害人和家屬一個交代。 至於是否向法院聲請交付審判，市府表示，將等待法服基金會收受高檢署駁回書後，再研究後決定，市府也會本持窮盡法律救濟的原則，持續協助八仙被害人。 (中時 ) #八仙 #民事 #市府 #樂園 #八仙樂園 也許您會感興趣 推薦閱讀 親子共遊 南投豬樂園年底啟用 04:102019/11/07 地方新聞 王識賢撞地2小時《樂園》傳遞希望 04:102019/11/07 娛樂新聞 板橋自來水管破裂釀停水 封路 17小時搶修完成 11:462019/11/07 生活 自來水延管未路修 台中甲安埔危機四伏 11:462019/11/07 生活 公器私用？她爆柯P中午竟在市府幹這事… 14:362019/11/07 政治 議員批聚興產業園區哄抬地價 市府：改以市價徵收 17:482019/11/07 生活 憂成基隆奧萬大吊橋！暖江橋驚見下方欄杆脫落 18:022019/11/07 生活 年末出遊好時機！義大遊樂世界玩＋住兩千有找 09:312019/11/10 旅遊 台中秋季旅展15日登場 麗寶樂園下殺3.7折 13:562019/11/11 旅遊 獨家》八仙塵爆案再議遭駁 八仙董事長陳柏廷8人不起訴確定 17:052019/11/11 社會 社會熱門新聞 「拳王」 陪練 挨一記重拳倒地身亡 - 社會 批陳菊蛇鼠一窩 張琍敏獲判無罪 - 社會 地鐵長髮正妹突「開腿」 他看傻：下面空的！ - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 得知無罪開心比YA 張琍敏希望陳菊不要上訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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