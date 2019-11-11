造成499人死傷的八仙樂園塵爆案，八仙樂園董事長陳柏廷等8人今獲不起訴確定，新北市政府表示，對於結果表示萬分遺憾，但不代表八仙的民事賠償相對免除，市府會請承辦義務律師持續協助民事訴訟，給被害人和家屬一個交代。

至於是否向法院聲請交付審判，市府表示，將等待法服基金會收受高檢署駁回書後，再研究後決定，市府也會本持窮盡法律救濟的原則，持續協助八仙被害人。

(中時 )