UBA本周四開打，各隊大一新生代表展現活力。(大專體總提供/陳筱琳傳真)

108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽本周四點燃戰火，預賽由女一級12隊率先登場，且首度移師佛光大學打頭陣，男一級16隊分成2組，先後於11月25日假輔仁大學及12月5日義守大學進行前兩階段預賽，本季更頭一次增加球迷互動內容，提供前1000名頭號粉絲獲得明年3月21日、22日決賽門票。

今年3月HBL高中籃球聯賽攜手為能仁家商打下冠軍的「三劍客」林彥廷、丁冠皓及高錦瑋，畢業後各奔前程，林彥廷選擇前往政治大學，丁冠皓與高錦瑋則投入健行科技大學，今天林彥廷、丁冠皓各以所屬球隊大一新秀身分出席UBA新球季開打記者會，丁冠皓笑說挺期待健行對上政大的比賽，和前隊友過招。

林彥廷則說，上了大學適應的相當快，球隊中學長和新同學互相尊重、溝通順，但他不會以高中打出的光環自豪，進入大學還有很多要跟學長學習的地方，「大一我不會想急著打出名堂，這樣感覺本末倒置，還是要先跟學長好好學習。至於高中、大學生活最大改變，就是以前高中教練會幫忙打點好一切，大學就是籃球之外的生活要去學著妥善分配時間。」

今年3月HBL公開女一級決賽鎩羽而歸的永仁高中主力吳瑋茹，原本高中畢業計畫出國念書，考量台灣大學在學術方面比考慮中的5所外國學校優秀，最終選擇大學繼續留在台灣，成為台大經濟系新鮮人。

將原本的中長髮剪成超短帥氣髮型的吳瑋茹補充，今年暑假真的很難熬，掙扎了很久才做出決定，而台灣大學女籃隊現在是UBA公開女一級球隊之一，目標希望能拚進最後6強，「更期許我們能打出態度，不要讓大家想說：『明天要對台大，今天可以晚點睡。』」

優質賽事需要大力支持，富邦人壽繼續和大專體總合作，這兩年來掀起「決賽攻蛋瘋潮」，富邦人壽總經理陳俊伴表示：「公司長期支持國內的籃球運動，從基層學生籃球到金字塔頂的職業籃球都能看到富邦人壽努力，爭取透過更好的觀賽氛圍，讓看籃球成為全民運動。」

台灣大學大一新秀吳瑋茹，希望球隊新球季打出態度。(陳筱琳攝)

(中時電子報)