陳哲修經過3年的淬鍊，犧牲暑假及無數的練習時間，終於如願以償拿到金牌，雖然拿到金牌但哲修僅靦腆的表示，對於未來沒有多想，會持續努力做好自己的事情，朝著目標前進。(吳建輝攝)

員林農工家長會長張道義也特別回到學校頒發獎金，表示砌磚是專業技藝，需要不斷努力練習，畢業後不放棄還砌出成就，身為學長感到非常高興。(吳建輝攝)

張哲修今年已到高雄科技大學工程系報到，希望自己能夠在大學生涯中，充實自己的知識，有機會回到學校傳授給學弟妹們。(吳建輝攝)

今年從員林農工畢業的陳哲修，苦練3年終於在今年勇奪勞動部全國技能競賽砌磚項目冠軍，擊敗全台北中南3區共12位的頂尖選手，共花了13小時砌出勞動部指定Logo「49與鏝刀」樣式，而他今年也得到2020國際技能競賽果手選拔的門票，有機會成為國手為國爭光。

陳哲修表示，因家裡從事相關行業，從小耳濡目染下也對砌磚產生興趣，今年比賽剛好遇到畢業季，對自己的要求很高，所以在9月比賽前3個月就到職訓局選手村準備比賽，平均一天練習8-10小時，只有假日才會回家，很開心自己的努力沒有白費，希望接下來也能夠朝向自己的目標前進，拿到世界金牌。

陳哲修說，他從高一就開始比賽，高一拿到分區佳作，高二拿到分區第五，今年才拿到全國金牌，

經過3年的努力才達到自己的目標，覺得比賽最困難的是放樣，要將構築物的平面位置和高程，按照圖紙上的要求一樣，在選手村練習時間很長，每天起床就是砌磚，中間也遇到不少挫折，但感謝學校師長及職訓局教練的教導，讓他能夠比賽中充分展現自己努力的成果。

校長林玉芬表示，哲修的高中生涯幾乎沒有暑假，每年都利用暑假到工廠練習，從高一比賽開始得到中區佳作，高二得到全國佳作，今年終於得到全國冠軍砌磚雖是傳統產業，但透過他們的雙手製作成美麗精緻的藝術砌磚，讓傳統的磚頭變得更有價值，期許哲修未來的大學生涯，透過新的學習能夠慢慢去體會思考，讓作品變得更成熟。

(中時 )