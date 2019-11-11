嘉義縣鹿草鄉、朴子市一帶10日晚間7點多，接連發生2起隨機襲胸案，夜間男子騎機車尾隨女子，男子疑似第1次襲胸不成，轉往其他地方找尋目標，第2次有一位翁姓女子受驚嚇摔傷，送往嘉義長庚醫院救治，所幸無大礙，警方正調閱沿線監視器，追查襲胸男子。

據了解，10日約晚間7點，有位年約30歲的陳姓女子要從嘉義回台南的路上，騎經八掌二橋往後壁方向，遭一名男子用腳踹機車，疑似意圖要讓陳女摔車，幸好陳女穩住機車把手，沒有讓男子得逞，男子見狀才騎機車逃離現場。

男子未得逞後，當天晚間7點30分左右騎車至朴子松華里產業道路，攔下1名正好經過的20多歲翁姓女子，佯裝問路，卻趁機伸手襲胸，翁女驚嚇後從機車摔下，不僅身體多處擦傷，機車也受損，男子則楊長逃離。

警方表示，陳女事後覺得男子意圖不軌，擔心其他女子受害，11日清晨5點多報案，由於2起案件地點相距不遠，再加上時間點接近，懷疑是同一人所為，目前仍持續調閱監視器，鎖定襲胸男子。

連續發生襲胸案，附近社區婦女人心惶惶；警方也特別提醒，夜歸女子盡量避免騎在人煙稀少的鄉道，並提高警覺並注意人身安全。

(中時 )