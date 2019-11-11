傅崐萁雖卸任縣長，仍然深得地方工商團體支持！數月來傳出傅崐萁可能投入立委選戰，對此他未鬆口，但花蓮工商團體已經率先刊登廣告，「強力推薦」敦請參選立委，支持者勸進聲已從弱轉強、由強轉濃，預料支持傅崐萁參選廣告將陸續被看見。傅雖尚未親口證實「參選」，不過最近他密集出現在花蓮各項公開活動，所到之處，支持勸進聲未歇，高人氣不言可喻。

前花蓮縣長傅崐萁是否參選立委，數月來藍綠持續關注，但距11月18日立委登記起跑不到一周，傅崐萁被看見度加大，不僅他個人受邀在花蓮許多活動公共場合中現身，廣告敦請支持也曝光中。傅崐萁參選的之路已銳不可擋，「三腳督」態勢似乎已浮現。

花蓮縣總工會理事長陳光火與理監事列名，刊登推薦並請傅崐萁參選立委的廣告被刊登在地方報，已引起地方政壇廣泛討論，認為傅崐萁雖卸任縣長，不過任期近9年的政績深獲地方工商團體肯定。花蓮工商協會團體多數泛藍系統，但仍選擇支持「無黨籍傅崑萁」，顯然肯定傅的能力，也深信只有他能代表泛藍拿回這唯一立委席次。

他們也討論，國民黨黃啟嘉的支持度、知名度在多項公開民調中顯現落後，卻是個事實。因此預估，這類支持敦請傅崐萁參選的廣告，將陸續出現。

國民黨黃啟嘉、民進黨蕭美琴、傅崐萁3人最近都分別活躍參與各項活動，國民黨部加強動員讓黃啟嘉曝光造勢，蕭美琴則是舉辦大型活動增添親子支持度，傅崐萁10日則是在參加台灣第一屆「1111筷子節」，再度拋出國道六貫穿中央山脈議題以及稍早蘇花改二期工程，「我講了多少年？（蘇花安）」，但民進黨卻被質疑選前才開了這張支票。傅崐萁砲轟民進黨火力不小。

(中時 )