▲今年10月份在英國曼徹斯特BBC媒體城舉辦的2019 micro：bit LIVE座談會。（林宏哲提供／楊樹煌南投傳真）

為因應108年新課綱，南投縣政府推動的南投資訊教育普及化計劃已有初步成果，除全縣173所國中小已完成導入BBCmicro：bit微型編程電腦，今年度也完成3個梯次的全縣教師培訓，南投縣府積極改善縣內偏鄉小校資訊教育落差的計劃，最近在英國曼徹斯特BBC媒體城，並在micro：bit全球交流會中分享，獲得各國教育者高度肯定。

南投縣近九成地勢為山區，偏鄉學校眾多，在推動編程資訊教育普及化與都市型縣市存在先天地理環境的執行難度，南投縣政府特別向教育部爭取108年度前瞻基礎建設第2期計畫獎勵金，並在11月陸續完成發放BBCmicro：bit微型電腦編程套件組至全縣173所國中小學校，替南投的教師及學子做好迎接108年新課綱的準備。

南投縣國小資訊輔導團總召也是康壽國小江坤鋕校長表示，南投縣除是全台灣第1個全縣國中小導入BBCmicro：bit微型電腦編程套件組的縣市，在發放微型電腦設備至學校前，並於今年度4、7、10月針對縣內173所國中小辦理各階段性的種子教師研習培訓，就是希望可讓學校端除拿到設備，更重要的是要能讓縣內教師們能對科技資訊融合至各領域課程的STEAM創新教學產生自信，進而提升全縣師生的科技資訊核心素養。

南投縣多年來因縣長林明溱重視資訊科技教育紮根，積極推動科技資訊教育普及化，致在今年度於英國曼徹斯特BBC媒體城所舉辦的2019 micro：bit LIVE座談會，由長期推動台灣偏鄉資訊教育平權的施比獸團隊及台灣micro：bit官方代理商CLASSROOM STEAM經理林宏哲向全球與會教育者進行的分享交流，就普獲高度肯定。

該基金會並表示，未來將會透過媒合亞洲國家間交流及全球競賽活動，讓越來越多南投的孩子能夠對編程資訊產生學習興趣，共同迎接未來數位科技發展的趨勢。

(中時 )