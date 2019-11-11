台塑員工爬笠頂山失聯 家屬公布照片急求協尋 18:352019/11/11 中時 謝佳潾 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台塑員工爬笠頂山失聯，家屬公布照片急求協尋。（家屬提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在台塑仁武廠工作的宋姓男子，10日早上7點開車到屏東佳冬戰備跑道旁的笠頂山爬山，不料至今未歸，家屬在當天晚上報警求助，警方以車號追踪系統發現最後出現的時間與地點是晚上9點3分、春日鄉玉光路，之後都毫無訊息且車子也沒找到；警方11日啟動「緊急救難協尋」，警、消、山青全投入搜救，家屬也公布宋男照片，希望藉由大眾力量找回家人。 (中時 ) #家屬 #警方 #照片 #台塑 #時間 也許您會感興趣 推薦閱讀 林園廠槽車起火 台塑：深感抱歉 10:582019/11/07 財經 愛不到就毀了你 機師、小三空姐告正宮妨害名譽 14:332019/11/07 社會 法緊縮移民政策 警方清除巴黎移民營地 21:292019/11/07 國際 歐洲交易員 呼籲倫敦證交所縮短交易時間 22:102019/11/07 財經 她遭警電擊、塑膠袋套頭 酷刑影片曝光 15:132019/11/08 時事 老美利己 賣台是時間和價格問題 04:092019/11/09 話題觀察 協助客戶最短時間內獲得資金需求 中租進化 全面攻數位轉型 04:092019/11/09 金融．稅務 下周變天時間出爐 吳德榮：有颱風生成跡象 07:572019/11/10 生活 金門警方交通大執法 3天舉發違規47件 12:122019/11/10 生活 台塑企業暨南亞 獲票選為前二十大「幸福企業」榮耀 18:342019/11/11 財經 社會熱門新聞 「拳王」 陪練 挨一記重拳倒地身亡 - 社會 批陳菊蛇鼠一窩 張琍敏獲判無罪 - 社會 地鐵長髮正妹突「開腿」 他看傻：下面空的！ - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 得知無罪開心比YA 張琍敏希望陳菊不要上訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。