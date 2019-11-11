在台塑仁武廠工作的宋姓男子，10日早上7點開車到屏東佳冬戰備跑道旁的笠頂山爬山，不料至今未歸，家屬在當天晚上報警求助，警方以車號追踪系統發現最後出現的時間與地點是晚上9點3分、春日鄉玉光路，之後都毫無訊息且車子也沒找到；警方11日啟動「緊急救難協尋」，警、消、山青全投入搜救，家屬也公布宋男照片，希望藉由大眾力量找回家人。

(中時 )