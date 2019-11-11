美國總統川普兒子小唐納，最近忙著為宣傳新書《觸發》（Triggered）全美走透透，這本書擺明了單挑左派，小唐納也沒在怕，10日勇闖自由派與左派大宗的加州大學洛杉磯分校（UCLA）打書。沒想到因為他拒絕開放問答，被來捧場的鐵粉轟下台，原本2小時的活動，被迫20分鐘草草結束。

小唐納想要藉由進軍UCLA校園，宣揚他書中的理念，也就是那些滿腔恨意的美國左派，想盡辦法要讓他與支持川普當總統的人閉嘴。

小唐納帶著女友金百莉一同亮相，台下的川普支持者爆出熱烈歡呼聲，高喊「美國！美國！美國！」但因為小唐納不接受提問，反而惹毛了這群鐵粉，歡呼瞬間變成高分貝抗議，

這場見面會吸引450名聽眾，主辦單位早就告知他們，由於時間關係不能提問。當台下抗議聲大作，小唐納和女友起初想裝沒聽到，但隨吼叫聲愈來愈大，小唐納試圖解釋，如果接受提問就會有錄音檔，可能會被左派社群媒體拿來作文章。不過這番話沒人買帳，要他接受提問的吼聲持續。

眼見情勢快要失控，金百莉再也受不了，對台下學生大叫，「你們這樣沒禮貌又來亂，你爸媽不會覺得光彩！」兩人隨後一起離開。

據英國《衛報》，這起騷亂是校園兩支保守右翼的衝突引爆，兩組人馬立場相異，也早有舊怨。至於小唐納想單挑的左派學生，當天只來了30多人，雖然在場敲鼓吹哨製造噪音，並高喊「川普彭斯（副總統）滾蛋！」口號，不過反而沒引發騷動。

(中時電子報)