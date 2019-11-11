「2020台灣燈會」地方采風舞台表演暨街頭藝人徵選活動，由藝術表演團體揭幕。（陳淑芬攝）

2020年全台盛事「台灣燈會」由台中市爭取舉辦，台中市府文化局向全國舞台表演團體發出召集令！台中市文化局長張大春11日在記者會宣布，燈會地方采風舞台表演團體及街頭藝人徵選活動同步開跑，歡迎各界表演團體來報名，在燈會期間帶來歡樂及精采的演出。

「2020台灣燈會」地方采風舞台表演暨街頭藝人徵選記者會台中市政府惠中樓舉行，由台中市傑出演藝團隊「妙璇舞蹈團」、「Eye Catching Circus創造焦點」及台中市街頭藝人「狂夢藝術LIT ART」為徵選活動揭開序幕。

台中市文化局指出，地方采風舞台表演團體徵選開放全台各地表演好手參加，邀請合法立案之演藝團隊、合法立案之社區協會或具公開表演、策劃製作能力的團體都可報名，邀請各類表演團體發揮創意，不論是傳統或現代戲劇、戲曲、音樂劇、歌劇、民俗技藝、音樂及舞蹈等表演藝術團體皆可報名。

街頭藝人徵選部分，則開放具台中市核發的有效街頭藝人證「表演藝術類」街頭藝人報名，歡迎戲劇、舞蹈、歌唱、樂器演奏、魔術、馬戲、雜耍、偶戲、詩文朗誦及行動藝術等多元才藝街頭藝人報名參加。

徵選報名活動到108年11月29日截止，入選團體將於在「2020台灣燈會」試營運的109年2月5日到2月7日、正式營運2月8日至2月23日期間，在后里馬場園區內場地暨地方采風舞台演出。

(中時 )