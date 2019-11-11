佳冬養殖戶吳國振熱愛海洋生態卻怕水，所以決定養觀賞珊瑚圓「站著浮潛」的夢，但他不養昂貴外來種而是無商業價值的台灣本土種，從1個水族箱養到4大水缸，復育珊瑚成了他的新夢想。（謝佳潾攝）

佳冬養殖戶吳國振熱愛海洋生態卻怕水，所以決定養觀賞珊瑚圓「站著浮潛」的夢，但他不養昂貴外來種而是無商業價值的台灣本土種，從1個水族箱養到4大水缸，復育珊瑚成了他的新夢想。（謝佳潾攝）

佳冬養殖戶吳國振熱愛海洋生態卻怕水，所以決定養觀賞珊瑚圓「站著浮潛」的夢，但他不養昂貴外來種而是無商業價值的台灣本土種，從1個水族箱養到4大水缸，復育珊瑚成了他的新夢想。（謝佳潾攝）

佳冬養殖戶吳國振熱愛海洋生態卻怕水，所以決定養觀賞珊瑚圓「站著浮潛」的夢，但他不養昂貴外來種而是無商業價值的台灣本土種，從1個水族箱養到4大水缸，復育珊瑚成了他的新夢想。（謝佳潾攝）

佳冬養殖戶吳國振熱愛海洋生態卻怕水，所以決定養觀賞珊瑚圓「站著浮潛」的夢，但他不養昂貴外來種而是無商業價值的台灣本土種，從1個水族箱養到4大水缸，復育珊瑚成了他的新夢想。（謝佳潾攝）

佳冬養殖戶吳國振熱愛海洋生態卻怕水，所以決定養觀賞珊瑚圓「站著浮潛」的夢，但他不養昂貴外來種而是無商業價值的台灣本土種，從1個水族箱養到4大水缸，復育珊瑚成了他的新夢想。（謝佳潾攝）

佳冬養殖戶吳國振熱愛海洋生態卻怕水，所以決定養觀賞珊瑚圓「站著浮潛」的夢，但他不養昂貴外來種而是無商業價值的台灣本土種，從1個水族箱養到4大水缸，復育珊瑚成了他的新夢想。（謝佳潾攝）

佳冬養殖戶吳國振熱愛海洋生態卻怕水，所以決定養觀賞珊瑚圓「站著浮潛」的夢，但他不養昂貴外來種而是無商業價值的台灣本土種，從1個水族箱養到4大水缸，復育珊瑚成了他的新夢想。（謝佳潾攝）

佳冬養殖戶吳國振熱愛海洋生態卻怕水，所以決定養觀賞珊瑚圓「站著浮潛」的夢，但他不養昂貴外來種而是無商業價值的台灣本土種，從1個水族箱養到4大水缸，復育珊瑚成了他的新夢想。（謝佳潾攝）

「我想要站著就可以浮潛！」佳冬養殖戶吳國振熱愛海洋生態卻怕水，光是靠近海生館的展示玻璃窗就感到壓迫，所以決定養觀賞珊瑚圓站著浮潛的夢，但他不養昂貴外來種而是無商業價值的台灣本土種，從1個水族箱養到4大水缸，復育珊瑚成了他的新夢想。

吳國振指出，他從小住在海邊、家裡又從事養殖業，自然著迷海洋生態，但卻偏偏怕水，雖試過浮潛仍無法戰勝對水的恐懼，因此一直有「站著浮潛」的夢想，而近年在投入養觀賞珊瑚後，不僅圓夢還找到新目標。

「復育珊瑚，讓海底世界愈來愈美。」他說，他追求的不是美麗的珊瑚，而是奧妙的珊瑚世界，所以他與一般玩家不同，養的不是昂貴的外來種，而是沒有商業價值的台灣本土種，是在附近海域的消波塊周遭就能看見的珊瑚，牠不是最美，卻最貼近生活。

靈芝珊瑚、綠木耳珊瑚（西瓜紋菇）、藍點菇、腦珊瑚、鈕扣珊瑚等，吳國振從1個水族箱養到4大水缸，沒有專業設備，只靠天然海水、陽光、造浪馬達來照顧，他說，因為工作關係，可直接取塭豐海水供應站的純天然海水養育，讓珊瑚雖長在水缸，但不失適應海的能力。

吳國振正透過空心磚復育珊瑚，他說，希望有一天大家不用跑到墾丁，在鄰近海域如大鵬灣就能見到珊瑚世界，而目前則有學校與他接洽，帶小朋友來參觀水缸珊瑚，其實從教育著手、讓小朋友近距離接觸生態，也是他養珊瑚的成就感之一。

(中時 )