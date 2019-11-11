狄鶯與孫鵬之子孫安佐，近日發生桃色風波，網紅米砂日前被爆曾為孫安佐懷孕拿小孩，她9日發布影片，公開表示：「拿掉小孩的原因是意外懷孕，且當時孫已經跟阿乃交往，且我也已經放棄這段感情。」消息一出，引起大家好奇「阿乃」究竟是誰？據了解，她是小有人氣的巨乳直播主「地方歐派阿乃」，身材火辣且外表有點神似孫安佐的動漫女神「02」。

「阿乃」身材火辣，外貌也神似孫安佐在二次元的老婆「02」。（摘自IG、YouTube）

隨著米砂的影片曝光後，網友也好奇她口中的孫安佐的女友「阿乃」是誰？據悉她是以巨乳聞名的網路直播主，當時還有「地方歐派」這個暱稱闖蕩直播圈，開直播時也會秀出胸前傲人兇器。除了開直播，阿乃偶爾會穿上各種cosplay服飾，外貌也神似孫安佐在二次元的老婆「02」。

據了解阿乃在一次活動上主動接近孫安佐，最後成功倒追。在跟孫安佐的戀情曝光後，不時也會在Instagram上跟對方調情，曖昧對話閃瞎網友。

(中時電子報)