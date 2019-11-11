黃瓊珊製作巧克力的機器。（張毓翎攝）

可可豆。（張毓翎攝）

嘉義縣梅山鄉40年來種植柑橘類水果，由於長期使用慣行農法，導致柑橘容易罹患黃龍病、褐根病等，產量不如以往，因此有些農民從屏東、南投引進可可樹苗試種，產出新型態作物，並能涵養土地，甚至有農民已開始進行後續加工，自製巧克力販賣，期盼在百家爭鳴的巧克力市場，能取得一席之地。

已在進行可可加工、販售的農民黃瓊珊表示，之前因過勞而得心臟病，當時有特別多吃巧克力，發現病情有大幅改善，此外，近年來屏東可可產業越來越興盛，故萌起自製巧克力的念頭，當時向南投買種苗，也將可可果送給許多梅山當地農民試種，目前有農民在逐步育苗，期盼讓它達到經濟價值的規模。

去年黃瓊珊開始自學將可可做成巧克力，直到這幾個月開始生產後，送給親朋好友試吃，獲得一致好評；她說，歐美等國製作巧克力時，會特別提煉可可脂，以挪用在保養品上，因此一般等級的巧克力，多以棕櫚油替代可可脂，但台製巧克力則是「全豆精煉」，才能表現出可可豆的營養及風味。

梅山鄉公所農業課長林國棟表示，若長期使用化肥，土壤酸性會增強、結構被破壞，使得果樹抗病力下降，加上氣候因素，柑橘產量不如以往，也陸續輔導農民轉作，像火龍果、蓮霧、油茶等作物。

林國棟說，可可樹從種苗到結果，需7、8年的時間，可可脂才會到以利加工的含量，此外，後製巧克力的成本高，對於推廣可可樹種植，目前公所仍處於觀望階段，但會持續追蹤可可樹生產、加工進度，讓農民有更多元的選擇。

黃瓊珊強調，她的巧克力是製作到最完美後，才賣給消費者，此外，她邊種可可樹邊學加工，才能迎向競爭激烈的市場，未來將挑戰在巧克力大賽奪下勝利。

(中時 )