墨西哥隊今（11）日贏球的功臣是捕手索利斯，他在5局下2壞球後耐心等待，終於讓他等到一顆偏高的速球，一棒打上左外野看台，是一支陽春全壘打，堪稱此役最關鍵的一擊。

墨西哥捕手索利斯（右）是打擊功臣。（廖德修攝）

索利斯現年32歲，效力墨西哥聯盟，他曾在教士隊、海盜隊、道奇隊等球隊小聯盟打球，也上過大聯盟，但時間很短。他是墨西哥隊的主戰捕手，不僅配球功夫了解，難得的是打擊也很犀利，4場比賽11打數擊出4支安打，包括2轟，有4分打點。

索利斯賽後表示，這是一場很不簡單的比賽，雙方勢均力敵。第5局他靠的是耐心選球，當時已2人出局，中華隊投手江少慶對他連投2個壞球，他猜測接下來投手為了搶好球數，可能會是打者揮擊的好機會，結果真的讓他等到一顆偏高速球，並且一棒轟出全壘打。

索利斯說，墨西哥隊是一個很棒的團隊，教練與球員彼此信賴，大家有個一致的目標，就是打進明年東京奧運，目前也正在朝這個方向前進。

(中時電子報)