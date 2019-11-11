日本NHK報導，第2次世界大戰時，在日本近海絕跡的海軍「GRAYBACK」潛艦時隔75年在沖繩本島的西南外海海底被發現。美國專門調查2戰沉沒潛艦等的調查小組「Lost52 Project」根據住在神戶市的海軍歷史研究學者岩崎裕的推測，前往沖繩本島西南海域進行調查。

結果於今年6月在深達435公尺的海底發現GRAYBACK。這艘潛艦於1944年在日本近海失聯，當時艦上共約80名乘組員。至於何時沉沒？在哪裡沉沒？並不清楚。

根據岩崎的研究以及這次的調查發現，應該是在1944年2月26日被日軍的轟炸機擊沉的，艦上80人似全部死亡。

從調查小組在海底拍攝的影像中，可以看到寫著「GRAYBACK」的金屬板，以及覆蓋著海草等生物的船體和螺旋槳等。

GRAYBACK曾於1943年12月擊沉一艘約600名平民搭乘的定期郵輪「湖南丸」等，在戰時擊沉許多日本的船隻，那霸市現在還設有紀念犧牲者的慰靈碑「海鳴之像」。

岩崎表示，「為了不讓在戰爭中犧牲的人們被遺忘，希望這次的發現能成為講述歷史的契機。」

http://www.lost52project.org/Media.html

(中時電子報)