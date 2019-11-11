「山東文化周」即日起至17日於佛光山佛陀紀念館舉辦，內容涵蓋山東非遺展演、山東麵食製作、山東武術表演，希望藉此文化交流，讓大眾更加認識山東文化。

主辦單位山東省海峽兩岸經濟文化發展促進會、山東省非物質文化遺產保護協會、財團法人人間文教基金會及星雲文化教育公益基金會，佛光山副住持慧倫法師表示，佛陀紀念館秉持星雲大師以文化弘揚佛法的理念，長久以來也和山東有著文化交流，例如菏澤的牡丹，以及濰坊的風箏更曾經在佛館的天空翱翔。

隨著時間的推移，彼此之間的交流內容也愈來愈豐富，希望透過這次的因緣，讓大眾更加認識山東文化；高雄市大樹區區長陳進雄則感謝相關參與文化交流，希望展出圓滿。

非遺展演部分有多名傳承人現場展示、講說，有泰山皮影、泥塑，以各種糧食種子拼粘而成的「糧畫」。「火臉譜」吸引許多人穿戴，化身各種角色。

還有堪稱最古老的足球─「蹴鞠」，已有2300多年歷史的「蹴鞠」，從早期用於軍事訓練到發展為娛樂比賽，西傳歐洲後，發展成為現代足球。如今的「蹴鞠」可以做為擺飾，加入中藥材，帶有香氣，且可用來驅蟲驅蚊，觀賞與實用兼具。

此外，在佛陀紀念館禮敬大廳滴水坊配合推出美味山東麵食，有特色麵點山東炸醬麵、膠東打滷麵、棗餑餑、香菇油菜小籠包、膠東花餑餑等。

(中時 )