酸酸辣辣的泰式料理是台灣人熟悉的味道，不過在台灣的泰式餐廳都必須多人分食，對於想要單獨用餐的消費者不太友善。而在品牌轉型的這1年內，就開設7家分店的「這味泰泰」可是打破了既有觀念，推出自由度很高的餐點搭配，一個人也能輕鬆用餐！

「這味泰泰」的全新第7家店進駐蘆洲家樂福，首次推出主食、配菜、主菜可依照自己的喜好隨意搭配，自由度極高，徹底造福了喜愛個人用餐的小資族，一推出立刻大排長龍！味泰國際餐飲股份有限公司的品牌營運總監林裕康表示，今年年初以全新2.0型態進駐微風南山後，深受大家喜愛，多家百貨、商場業者陸續詢問，迅速地擴展6家，如今三重蘆洲這家店是最新的3.0型態，期待帶給消費者最棒的用餐體驗。

蘆洲家樂福的「這味泰泰」開幕當天高朋滿座/中時電子報攝

約莫5年前，最初在市民大道上發跡，以泰式最讓人津津樂道的東央酸辣為湯底，搭配日式拉麵以及浮誇的海鮮成名，慢慢地進軍各大百貨美食街，短短4年開設多家分店。快速展店一定會遇到品質穩定的問題，品牌營運總監林裕康指出，如何維持各家的品質就顯得重要，要設立標準SOP、職前訓練、定期教育訓練以及監督流程，才能將最好的餐點呈現給消費者。

蘆洲家樂福的「這味泰泰」保留了前幾家熱門的明星商品，像是椒麻乾拌拉麵及東央拉麵/米線、綠咖哩雞肉，而此家特有的新菜色則包含鐵板香煎牛、海鮮豆腐煲、泰風蔥爆豬、醬燒雙菇、月亮蝦餅、酥炸三味魚、酥炸檸檬魚；而為了因應台灣人的口味，除了道地的泰式口味以外，其餘則是泰式風味餐點，前者包括曼谷打拋豬，後者像是海鮮豆腐煲等等，同時滿足喜愛道地酸辣及口味溫和的消費者。

「這味泰泰」主打一個人也能自在享用泰式料理/中時電子報攝

至於「這味泰泰」的短、中、長期目標，業者表示，蘆洲家樂福的「這味泰泰˙泰風快餐」開設之後，會持續地觀察、了解消費者的感受，視情況精進、加強菜色；而目前的6家店中，部分店家會轉型為3.0型態，打造自由度高的餐點搭配，讓泰式料理能單人享用，也能滿足全家大小，造福消費者。

(中時電子報)