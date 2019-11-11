國民黨今天舉行「我無法再投妳：給蔡英文的分手信系列」影片首映記者會，一口氣推出4支主題式短片，模擬向恐怖情人提出分手心情，趣味改編、重組蔡政府3年半著名的荒唐失政事蹟，提醒選民在明年1月11日用選票與蔡政府分手。

今天公布4支短片，包括「妳我走在平行的時空」、「妳別說這是誤會」、「妳從自閉淪為自斃」、「妳不懂創意和無恥的分別」等主題，分別象徵「蔡政府與庶民的遙遠距離」、「蔡政府令人搞不懂的跳 tone思維」、「蔡政府讓國家四處碰壁」、「蔡政府的臉皮和犀牛皮 87％像」。記者會由立委許毓仁、新北市議員陳偉杰、政治評論員鄭照新、文傳會副發言人黃心華共同主持。

許毓仁看完影片表示，畫面猶如昨日歷歷在目，尤其難忘蔡英文坐在雲豹裝甲車上勘災，如同花車節慶展示般，顯見蔡英文傲慢本質未變，堪稱金馬獎最佳演技獎。他也感慨，民進黨執政高雄負債三千億，卻連馬路都鋪不好；年輕人畢業低薪難就職，有的富爸爸卻可以在高鐵丟300萬讓孩子開珍奶店。

鄭照新強烈批判民進黨是雙重標準的雙標黨，駐日代表謝長廷面對漁民被水砲攻擊，居然要漁民自己檢討，不斷服軟與退讓，又不斷以嘴砲消費反送中。他強調，打壓中華民國是六、七十年來一直進行的事情，民眾應該思考，哪個政府可讓我們減少被打壓的壓力？

陳偉杰指出，蔡政府曾允諾要帶台灣走出一條路，目前卻沒走出任何一條路，外交處境逐漸孤立，不斷透過文字美化、轉化，選舉拿國旗，創造「中華民國台灣」新詞以模糊焦點等，在在消費亡國感。

黃心華則以總結蔡政府作為恐怖情人的問題，包括：讓斜槓青年選了一個抬槓總統，讓台日友好神話成為笑話；販賣芒果感政治零食，搞得大家全民厭食；不珍惜選票，把人民當肉票，綁架於恐懼之中；讓共享經濟，搖身變成綠色獨享經濟」等，再再證明蔡政府是禮義廉恥皆失的四失政府。

(中時 )