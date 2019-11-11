日本和歌山市議會日台友好聯盟訪問團一行11人，在議長井上直樹的率領下，11日下午抵達台南市議會拜訪，受到台南市議長郭信良與27位不分黨派市議員的熱情接待，議會員工也齊聚大廳迎接，讓到訪的日本賓客格外驚喜，場面十分熱鬧。

郭信良表示，和歌山市議會從2016年起，每年都組成訪問團造訪台南市，和台南市議會建立起良好的情誼，也因此興起簽訂友好交流協定的想法。去年南市議會經大會通過與和歌山市議會簽署友好交流協定後，今年7月10日他與18位議員專程前往締盟，雙方友誼更為堅固，全體南市議員們都很珍惜這樣的緣份。

郭信良還指出，在和歌山市期間，感受到和歌山市議會對我方的重視。該市議會38位議員不僅全體出席締盟典禮，為懸掛我國國旗，和歌山市議會還不畏大陸打壓，特地修剪大樓前的樹木。今天和歌山市議會參訪台南市，南市議會不分黨派近30位議員也出席歡迎，展現出南市議會對待朋友的情義。

郭信良也提及，今年訪日期間，曾借用和歌山市役所1樓宣傳台南市的愛文芒果，和歌山市議員也一同發送芒果，讓整體活動更為順暢。與他一同前往和歌山市的南市議員都說，從這些細節深刻感受到和歌山市議會對我們的深厚情誼。

井上直樹則指出，和歌山市議會一直想和台灣歷史最悠久的台南市簽訂友好交流協定，能夠成功簽署是他們的榮幸，希望除了兩市議會間的交流往來之外，更期盼兩市民間和企業能有合作的機會。

議會說，和歌山市議會是繼石川縣、金澤市以及京都市議會後，第4個與台南市議會簽訂友好交流協定的日本縣市議會。該議會38位議員皆是日台友好議員聯盟成員，非常難得。

(中時 )