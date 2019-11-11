誠意呷水甜，有網友在《爆怨公社》表示自己日前去寺廟，帶了一籃的紅豆餅拜神卻一直被路人碎念，讓她相當不以為意。

(《爆怨公社》)

原po貼文表示，「我不想拜水果，我想拜讓我小確幸豆餅，心誠者靈，拜何物很重要嗎！重要的是心意...一堆走過直碎唸的閒雜人們」。大多數的網友都認同「心誠則靈」、「拜完 會吃比較重要」。不過紅豆餅拿來拜神有什麼不妥嗎？有網友認為觀世音菩薩如同佛祖，應該用鮮花素果為宜，如果是土地公的話就比較沒有禁忌，因為祂老人家位階不高很親民，比較不用避諱。

網友也提到「土地公愛甜食花生糖」，也有網友表示拜土地公可以買麻糬，因為麻糬可以「黏錢」。

不過拜拜的眉角非常多，不同的行業拜不同的神都有一些禁忌。「民間傳說武財神趙公明是回人，不能拜豬肉製品」、「醫院、警消也不宜供上鳳梨」、「掃墓也不能準備整串的水果，如葡萄 ，(寓意死整串)」、「求財不能拜蘋果(寓意貧)、各種酥」等等許多禁忌，這些或多或少都有些道理，不過還是有些特別的例子，如果準備對了據說神明會很開心，如南投中寮石龍宮土地公愛吃泡麵、新竹交大前也有愛吃仙草蜜的土地公、也有傳說四面佛喜歡喝養樂多等例子，如果怕拜錯還是先問一下廟方比較保險。

(中時電子報)