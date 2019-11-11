楊丞琳甜嫁李榮浩2個月，她近日將推出睽違3年新專輯《刪·拾 以後》，對於升格人妻後的首張作品，楊丞琳不僅全程參與，還首度擔綱製作人及唱片企劃，開心表示：「這次自己做專輯製作人和統籌，就是希望更有統一性，專輯裡每首歌都是我邀來的，每首歌都是量身訂做，無一不是。」

《刪·拾 以後》讀音相似三十以後，她以30歲分水嶺為題，表達對於人生有所體悟後，更能掌握「刪除」、「拾起」的得失心境；別具意義的專輯名稱，延伸出「刪」與「拾」兩個版本，吸睛的是，楊丞琳在「刪版」中以較赤裸的概念表達「全然交付出去」的感覺，其中一套造型，她身穿幾近透明的空氣裝，裡面搭配高腰內褲、小Bra遮住重要部位，而另一套則穿裸膚色緊身肉胎裝上陣，以超長髮絲披蓋全身，相當性感！楊丞琳笑說：「希望大家可以把我看透透。」

楊丞琳新歌〈節日快樂〉特別邀請陳綺貞操刀，兩人首次合作，藉歌訴說一個在節日被忽視的故事，在鬧騰歡快的情境下，不管是單身抑或身邊有伴侶，其實人生來都是單數。楊丞琳將於16、17日舉辦北中南預購簽唱會，〈節日快樂〉12日數位發行。

(中時 )