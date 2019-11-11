《香港01》新聞網11日報導說，大陸與俄羅斯一直被美國視為軍事領域的主要對手，有分析認為，美國可以透過出售一項重要軍事裝備，從而為陸俄製造「最可怕的噩夢」。

美國《國家利益》（The National Interest）雜誌網站11月9日刊載的一篇文章，闡述了美國可以為俄羅斯和大陸製造的「最可怕的噩夢」。文章指出，這種「噩夢」可能是美國向盟友出售核潛艦。

文章認為，如果美國向澳洲和其他夥伴國供應「維吉尼亞級」核潛艦（Virginia-class submarine，又稱774級），會增強他們在亞太地區的軍事實力，幫助他們在亞太地區遏制陸俄。

「維吉尼亞級」核潛艦是美國以多功能和多用途為主要任務研製的一級攻擊型核潛艦，主要用以替換大量在役的「洛杉磯級」攻擊核潛艦，逐漸成為21世紀近海作戰的主要力量，同時也保留了遠洋反潛能力。

文章稱，潛艦部隊更新後，澳洲將有更多機會巡邏廣闊區域。文章指出：「澳洲此級別潛艦將與美國潛艦在太平洋和印度洋水域開展密切合作。」 而且諸如日本、韓國等周邊國家一旦有了這種核潛艦，那麼威懾力顯然會大增，從而對陸俄構成「噩夢」。

(中時電子報)