張克士院長因對待病人視病猶親，佳評如潮，門診總是爆滿，張院長堅持用心診治，常常要到下午四、五點才能完成上午的診，自己午餐均未進食，然而張院長始終保持愛心與耐心，讓病人獲得最佳的治療與照護。(員榮醫院提供／吳建輝彰化傳真)

張克士院長對待病人視病猶親，門診總是爆滿，常常要到下午四、五點才能完成上午的診，自己午餐均未進食，但始終保持愛心與耐心，讓病人獲得最佳的治療與照護。(員榮醫院提供／吳建輝彰化傳真)

員榮醫療體系總院長張克士，今年獲得中華民國醫師公會全國聯合會頒發「台灣醫療貢獻獎」，成為彰化2154位醫師中，唯一獲得此項殊榮的醫師，張克士表示，12年前接手當時的「伍倫醫院」後重新改造營運模式，並推動「一站服務」及「生命之練」的概念，以病人的可近性及方便性等為出發點，以專業愛心、視病猶親，為核心價值，帶領全體醫護人員，照顧患者身心靈健康。

54歲的張克士在南投埔里鄉下長大，了解偏鄉地區的醫療資源不足，立志要當「小鎮醫師」，因此放棄在台中榮總等教學醫院的資源，輾轉來到員林接手當時經營不善的伍倫醫院，短短幾年成功改變了民眾對於社區型醫院醫療、醫師不足的刻板印象，也發揮自身心臟內科長才，設計了「生命之練」，讓心臟急重症病患能夠在員榮醫院得到最快且最好的醫療服務。

張克士所打造的「生命之練」，就是將所有心臟重症病患所需要的資源整合再一起，將心導管室、加護病房、手術室等，都設置在急診室樓上，當心臟急重症病患被送到急診室時，就可利用專用電梯送至2樓，快速且準確的進行診斷檢查及手術，最後住院觀察，他說心肌梗塞就是跟死神搶命﹑透過生命之練的設置，讓所有的搶救運送過程能夠在短短的幾十秒就送達。

張克士力也推「一站式服」務，讓病人在診間就能照彩色心電圖，驗血也只要40分鐘就能做出報告，避免讓病患舟車勞頓又跑一趟只為了看報告，除了方便病人以外，最重要的是能夠給病人最即時的診療，避免耽誤病情。

張克士相信會有善的循環，除提供優質的醫療服務，他也極力照顧弱勢族群，提供獨居老人、流浪漢等社會邊緣人免費的診療服務，也組成偏鄉醫療團出國義診，張克士不吝付出深受當地民眾信任與認可，他謙虛的表示這只是做該做的事情而已，所以會繼續做下去。

(中時 )