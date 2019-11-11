11月11日起，只要在義大皇家酒店官方網站訂房，就有續住優惠價一晚NT$1,999，續住當日若為周六也只要再加價NT$800。12月31日前符合觀光局秋冬遊自由行補助資格者，每房每晚再折NT$1,000。義大皇家酒店表示，雖然是冬天了，但南部氣候依舊溫和，很適合旅行。尤其來到義大世界，可以逛街、可以玩樂，飯店內還有美食餐廳，以及上千坪的休閒中心，多住一晚不用負擔太多費用，還能輕鬆擁有完整假期。

經典客房買一送一(圖/義大皇家酒店提供)

除了續住優惠價外，義大皇家酒店最特色之一的經典客房，也有買一送一專案，湛藍色基調的經典客房，有寬敞舒適的休憩空間，翠綠觀音山就在眼前，房內搭配一張圓弧造型的躺椅以及木質地板清新感，住在這樣氛圍的客房裏，壓力完全紓放，最適合兩人小旅行。預訂「經典雙享抱」專案，可以選擇在同天入住兩間，或是同間客房入住兩晚，提供第一間或第一晚的早餐，只要NT$5,500。

若於12月21日或12月28日入住，加碼招待參加義大世界耶誕跨年系列活動。在這歡樂繽紛的旅遊季節，無論是要續住一天，或是呼朋引伴一起旅行，都能省荷包，雙十一不但不孤單，雙宿旅行還更有趣。

詳情請洽http://www.edaroyal.com.tw或訂房專線07-6568158

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