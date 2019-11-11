中視、衛視中文台魔幻愛情影集《想見你》17日全台首播，日前主要演員柯佳嬿、許光漢、施柏宇等演員特別邀請藝人好友欣賞試映，新科金鐘視后賈靜雯一看完直誇：「想見你，想看完！佳嬿、光漢、所有演員、導演、編劇、裡面的畫面和鋪排，真的會很想跟著劇情走，很想看下去。」接著賈靜雯話鋒一轉，真摯對著柯佳嬿說：「佳嬿的表演真的不用講，那是最吸引人，有很多讓人想要看的亮點，很期待，很棒！」也讓柯佳嬿當下忍不住鼻酸，非常感動。

賈靜雯出席《想見你》星光場試映。（衛視中文台提供）

柯佳嬿、許光漢出席《想見你》星光場。（衛視中文台提供）

除了賈靜雯，修杰楷、歐弟、郭書瑤、黃鴻升、張軒睿、黃河、蔡旻佑、方志友江沂辰、江常輝、謝佳見、胡釋安、盧彥澤、吳珝陽Duke等藝人，也都給予「非常有質感」的極高評價，直呼「好想看完啊！」柯佳嬿另一位好友歐弟劈頭就給編劇大大個讚嘆和鼓勵：「整個世界觀的設定我太喜歡了，有《你的名字》穿越感，還有我很喜歡的一部動漫《只有我不在的街道》懸疑感。再來我要給所有演員超大的讚，每一個時代細微處，演員的表現方式都太精準了。」最後還不忘再給予肯定，認為拿獎和收視都是指日可待！

歐弟出席《想見你》星光場試映。（衛視中文台提供）

男主角許光漢的好友張軒睿看完試映第一句話就是「許光漢真的很帥！」對於穿越題材的呈現，也感動表示：「人生中很多時候會後悔，來不及跟對方說想說的話，如果可以重新開始的話，一定要把握！」身為歌手的蔡旻佑更是注意到戲劇的背景音樂：「很難得看到華語戲劇有這麼特別的穿越劇情，偷偷有注意一下裡面連背景音樂也很講究，跟隨不同時代，有不同的歌曲當襯樂」。

《想見你》星光場試映香光熠熠。（衛視中文台）

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