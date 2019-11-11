韓國瑜8年前失業時曾購入南港價值7200萬的豪宅，還被民進黨立委林俊憲踢爆聯合議員向台肥施壓借款，遭韓陣營反擊洩漏個資，對此名律師徐則鈺表示，此案絕對有個資的問題，但因個人資料保護法為告訴乃論，所以只有韓國瑜本人親自提告，才能受到調查。

徐則鈺指出，洩漏個資的方式很多，並不單單只是身分證字號，若讓他人足以用其他方式辨別，也可算個資洩漏，「企業裡關於某人，在某地買了多少錢的房子，以及門牌號碼，都可算是個資」。

徐則鈺表示，現今個資法規定嚴密，外人若想調閱韓國瑜的土地、建物謄本，只會看到「韓OO」，唯有他本人請領的上面才會清楚寫上「韓國瑜」三個字。

個人資料保護法第20條規定，非公務機關對個人資料之利用，除經當事人同意外，應於蒐集之特定目的必要範圍內為之。而台肥身為民營企業，卻將韓國瑜當年的購屋訊息洩漏出去，是否有法律上的疑慮，恐怕還有待法院來審理給答案。

(中時 )