南紡購物中心領先全台，今天晚間舉行耶誕點燈。（曹婷婷攝）

南紡購物中心領先全台，今晚舉行耶誕點燈，更捐贈價值335萬「愛滿載．希望巴士」予瑞復益智中心。（曹婷婷攝）

耶誕腳步近了，南紡購物中心率先全台舉辦聖誕點燈，11日晚間點亮12公尺高、位於一樓戶外中華東路廣場的「童話北歐幸福樹」，點燈當日吸引許多民眾拍照留念，洋溢幸福氛圍。南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明更捐贈價值335萬「愛滿載．希望巴士」予瑞復益智中心，讓慢飛天使們能夠獲得更完善照護。

南紡購物中心今晚舉行「點亮南紡點亮愛 2019聖誕公益點燈之夜」，除了動感舞蹈、音樂饗宴、雪花燈光秀外，現場也邀請南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明、侯永都社會福利慈善事業基金會副董事長侯博裕、台南紡織股份有限公司總經理兼南紡購物中心副董王立範、南紡購物中心總經理廖孟省、南帝化學工業股份有限公司董事長楊東源、總經理許建祝、財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心董事長林吉男等人，共同出席點燈儀式。

為了讓瑞復益智中心的慢飛天使們度過一個溫馨十足的聖誕佳節，侯博明及侯永都社會福利慈善事業基金會副董事長侯博裕特於點燈儀式前，特別將象徵「愛滿載．希望巴士」背板交予瑞復益智中心董事長林吉男，林吉男則回贈感謝狀，代表中心的慢飛天使及工作人員表達誠摯的感謝。

這輛巴士為基金會捐贈予瑞復的第3輛中型巴士，亦是基金會歷年來捐贈的第21輛車，眾人希望透過捐獻巴士的善舉，讓中心的接送服務更完備，更期待民眾能以行動關懷社會上的弱勢朋友。

南紡購物中心副董王立範表示，南紡購物中心今年率先全台舉辦聖誕點燈活動，為讓熱心公益關懷社會的企業精神永續傳承，特別在點燈儀式上將載滿希望的巴士捐贈給瑞復益智中心，讓中心的慢飛天使們在寒冬中能感受到社會關懷，希望此拋磚引玉的善舉能夠喚起更多社會大眾投身公益，讓愛與希望溫暖社會每個角落。

南紡購物中心今年將聖誕老人故鄉北歐為發想，設計12公尺高的「童話北歐幸福樹」，樹上有插畫風格的聖誕老人、小動物及綴飾，構築成如童話故事的尖塔房屋，聖誕樹周邊更有著掛滿色彩斑斕彩球的樹木，在夜裡閃耀著幸福光芒，讓來訪民眾猶如進入北歐聖誕老人村。

(中時 )