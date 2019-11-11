哈孝遠去年與空姐女友瑄瑄登記結婚，他當時便帶著已經懷孕的愛妻先到LinLi Boutique拍攝性感孕婦照，照片中瑄瑄身穿手工黑色蕾絲晚禮服，性感火辣的曲線更顯女人味。哈孝遠與瑄瑄12月22日將在台北寒舍艾麗酒店辦婚宴，他透露當天婚宴風格走溫馨、典雅及漂亮路線，理想桌數則落在35到40桌左右，目前還在安排中。

很多情侶會因籌備婚宴而吵架，哈孝遠笑稱沒有這個煩惱，「到目前為止就是多做事少說話，主要是老婆多做事，我少說話。」他也認為愛妻真的很辛苦，一肩處理大小事，至於是否在婚宴上安排驚喜橋段，他表示：「我老婆是一個很怕驚喜的人，現在還在想當天會怎麼呈現。」婚紗照既漂亮又甜蜜，瑄瑄身材看起來穠纖合度，臉蛋超甜美，但老公曝光她的小秘密，「她在婚宴前還想再瘦5公斤。」

哈孝遠（前）與瑄瑄重回籃球場。（林莉婚紗提供）

此次拍攝婚紗照，哈孝遠特別帶著老婆回到自己的主場台啤球場，他身著台啤籃球的球衣制服，與鑲滿粉色鑽飾禮服搭配球鞋的老婆，是現在年輕夫妻喜歡拍攝的混搭衝突風格，也讓婚紗照別具意義。

哈孝遠（左）、瑄瑄甜蜜婚紗照。（林莉婚紗提供）

(中時 )