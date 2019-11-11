華視新戲《老姑婆的古董老菜單》11日舉行開鏡儀式，資深歌手「小野貓」吳秀珠首度在戲劇扛大梁演出「老姑婆」，新科金鐘視帝龍劭華則是演老管家，主要演員還包括嚴正嵐、李冠毅、曾子益以及已故藝人馬如龍與沛小嵐的女兒黃聖雅等人。龍劭華奪金鐘後戲約不斷，他透露自己沒有金鐘魔咒，全因有高人指點「祕訣」！

吳秀珠、龍劭華一起主演《老姑婆的古董老菜單》。（華視提供）

龍劭華今年再次金鐘稱帝後，從華視《若是一個人》、東森《美味滿閣》到華視《老姑婆的古董老菜單》，戲約一部接一部，完全沒有所謂「金鐘魔咒」。他透露，其實第一次得獎時，就有朋友傳訊提醒他得了獎後，獎座擺在哪裡都沒關係，就是千萬不要帶回家，所以他在海內外共得過5座演員獎，除了其中一座送給證嚴上人，其他四座都放公司，家裡則是擺了很多「入圍」的獎牌。他透露提醒他的「過來人」就是也曾拿過金鐘視帝張晨光，他覺得人家有經驗，既然提醒了，就一定有其意義，所以寧可信其有。

黃聖雅、李冠毅、吳秀珠、龍劭華、嚴正嵐、曾子益一起主演《老姑婆的古董老菜單》。（華視提供）

該劇需大量使用台語，不少劇中演員都是首次參與台語戲劇演出，劇組除了安排演員參與全部台語讀本，更安排台語老師密集訓練一個多月，就連腳本也堅持轉譯成「台語版」。這讓平常很少講台語的女主角嚴正嵐吃足苦頭，她自招台語是全劇組最爛的，所以該劇只能講2成國語的額度全都讓給她了，不過她只要看到男主角李冠毅的臉，用台語罵起人來就特別順暢，連台語老師都會被嚇到怎麼突然台語變得這麼好！

李冠毅（左）、嚴正嵐一起主演《老姑婆的古董老菜單》。（華視提供）

(中時 )