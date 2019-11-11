2019的最後一波水星逆行正持續著，但有大陸占星網站就指出，獅子座、水瓶座、金牛座以及雙魚座，即使受到水逆影響，依然在某些方面會好運連連！

1.獅子座：水逆發生在獅子座星象的第五宮，會因為焦慮而很難快速處理問題，甚至連財務方面都會受到影響，雖然正財不佳，但意外地偏財方面會有突如其來的收穫，許多問題也會因為物質生活的改善，讓獅子座能夠拋開其他陰霾。

2.水瓶座：受到水逆影響，水瓶座的運勢可能會停滯不前，尤其在人際關係方面會有很多誤解，水逆發生在水瓶座的第九宮，感情、生活方面會受影響，但同時卻讓水瓶座的財運變好。

3.金牛座：本來就不擅長溝通的金牛座會在人際關係裡受到更多的挑戰，工作、家庭方面都會產生摩擦，但即使如此，金牛座會在事業上收穫不少，且水逆發生在感情的第8宮，受到物極必反的效應，單身的金牛脫單機率大大提升。

4.雙魚座：雖然雙魚在水逆期間人脈會出問題，變得消極又敏感，然而值得高興的是，職場上的運勢能有很多機遇，且能獲得貴人的幫助，替自身事業打下基礎，對未來發展有幫助。

(中時電子報)