電影《小小夜曲》改編自知名作家伊坂幸太郎筆下唯一純愛同名小說，由榮獲TAMA電影獎最佳新導演的今泉力哉執導，並找來人氣男星三浦春馬領銜主演。導演今（11日）抵台宣傳新片，接受訪問時大爆料向來給人男神形象的三浦春馬，其實也有很脫線的一面。片中一場要跟多部未華子飾演的交往十多年女友紗季求婚戲，在試戲時他帥氣拿出婚戒，卻在要打開婚戒盒時發現竟然拿錯方向，當下糗到極點。

然而今泉導演卻覺得這樣的三浦春馬相當真實，也很適合佐藤這個角色所要呈現的「平凡感」，相當能呈現出一個平凡男人面對求婚這件大事時的緊張感。而相較於求婚者的緊張，被求婚的多部未華子卻淡定地拒絕了交往十年的男友的求婚，導演表示，對於這樣的角色行為，多部未華子曾向他反映「完全無法理解！為什麼會拒絕交往十年的男友求婚呢？」對於此次首度和三浦春馬、多部未華子合作，今泉導演也大讚兩人都是非常有型、有特色的演員，非常榮幸與兩位優秀演員合作。

《小小夜曲》導演今泉力哉抵台受訪。（天馬行空提供）

向來擅長戀愛群像劇的今泉力哉也坦言，此次獲得原著作伊坂幸太郎欽點，將《小小夜曲》成功搬上大銀幕，內心感到相當光榮，因為學生時期在電影院打工時，就看了很多伊坂幸太郎小說改編的電影，沒想到有一天自己也有幸合作，而伊坂幸太郎也給予今泉導演百分之百的信任，完全不插手改編，「這部作品是我第一次接手小說改編，前三個月我完全寫不出劇本，因為太難取捨，所以最後還是找了伊坂幸太郎御用編劇鈴木謙一合作。」電影《小小夜曲》將於22日在台上映。

(中時 )