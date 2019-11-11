由達騰娛樂與KKTV聯合出品的青春校園純愛BL劇《2020因為愛你》，選在昨「1111」光棍節舉行發佈會，除宣布飾演兄弟的三位男主角分別是韓國歐巴李時剛、張又瑋以及藝人黃雅珉的兒子黃士杰，也要為他們公開徵選三個男朋友。曾演過《姐姐們的逆襲》的李時剛，被發現「撞臉」當紅創作小天王周興哲，他笑說連化妝師也這麼說，還主動問記者周興哲出名嗎？接著開心表示：「那我也會出名了？」期待自己在台灣也像周興哲一樣受歡迎！

李時剛與該劇總製作人辛誌諭相識多年，這次為力挺好友，特別跨海無酬演出，劇中角色因在韓國生活，所以台詞會以韓文為主，也會講部分中文，他笑說幸好自己劇中角色冷漠，所以台詞沒那麼多，屆時也不會另外配音。他也不介意劇中有和男生的吻戲或床戲，表示只要有需求，身為演員就會依照角色和腳本好好飾演，不會覺得彆扭尷尬。

李時剛是足球選手出身，喜歡運動，他說每天一睜開眼，如果沒有工作就是直接去健身房，這健身習慣已經維持10年了，擁有八塊健壯腹肌的他，對自己身材很有自信，也慶幸不抽煙不喝酒，所以沒有傷害身體。他12日會先回韓國籌備歌舞劇，12月5日再度來台灣拍攝這部新戲。

李時剛、張又瑋示範男男曖昧動作。（吳松翰攝）

黃士杰、李時剛示範男男曖昧動作。（吳松翰攝）

資深藝人黃雅珉的的混血帥兒黃士杰說，媽媽也贊同他拍男男BL劇，認為是個很好的挑戰，如果能突破這界限，對於之後演戲有很大幫助。

該劇預計12月9日開拍，費時15天拍攝，2020年2月14日情人節台灣日本同步上檔，台灣播出平台KKTV，日本播出平台Video Market和Rakuten TV，將以每集10分鐘方式播出12集。

(中時 )