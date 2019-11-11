美國首週開片意外黑馬冠軍《決戰中途島》票房開出超出預期的好成績，同步上映的台灣票房逆轉成績，讓原本在週末前3名電影中放映場次數最少的《決戰中途島》在獲得觀眾口碑後，週六、日緊急加場放映，不但在台北成為前3名電影中，取得每場平均票房最高成績外，更在上映首3日在全台開出1800萬票房。

該片10日過生日的導演羅蘭艾默瑞奇來說，不但是個開心的好消息，這次選擇離開大型電影公司的羽翼，以獨立製片的方式自己找錢拍攝這個他計畫了20年的《決戰中途島》，不但體驗人間冷暖，卻也成功募資近1億美金預算，成為目前影史上最高拍攝預算的獨立製片。他在接受國際權威媒體《Variety》獨家採訪時表示，20年前他還跟大型電影公司合作時，該片當時被判定需要1億6千萬美金預算才能拍出。

但在20年後，決心以獨立製片方式來籌劃拍攝的導演羅蘭，卻僅用6成的預算就完成，他表示在籌募拍片預算的過程中，也找到以前跟大電影公司合作的差別，除了發現預算可以花得更精省之外，也很開心這次找到自己的話語權！他在受訪時表示：「突然之間，你意識到過去是浪費多少錢在與大電影公司合作，但我也放棄掉一些我的薪水，而且是相當大的一部份，但我願意。」為了要控制預算，羅蘭不惜自砍薪水，他說：「我不能說砍了多少薪水，經紀人會砍了我！」

《決戰中途島》電影打造二戰軍事武器。（双喜電影提供）

(中時 )