菲律賓總統府發言人帕內洛（Salvador Panelo）今天宣布，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）因為過勞及「總是睡眠不足」，明天起請假3天休息。

菲國媒體報導，帕內洛在記者會上否認杜特蒂請假原因是身體出了狀況或為了健康檢查。

杜特蒂將回家鄉南部的納卯市（Davao）休息，由總統府文官長梅迪爾迪亞（Salvador Medialdea）代理政事。

媒體詢問為什麼不是由副總統羅貝多（Leni Robredo）代理政事，帕內洛說：「她忙著進行掃毒戰。」

菲律賓總統與副總統由公民分別選舉產生，羅貝多和杜特蒂屬不同陣營，羅貝多因批評當局的掃毒戰，獲杜特蒂任命接掌掃毒主導角色。

74歲的杜特蒂，2016年接任總統以來健康狀況一直受關注。過去傳出杜特蒂罹癌消息，雖遭他本人否認，但2017年一項民意調查顯示，49%受訪者認為杜特蒂健康有問題。

杜特蒂10月因騎摩托車不慎摔車，盆骨附近脊椎疼痛導致他縮短訪問日本的行程。

(中央社)