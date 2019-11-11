華盛頓與北京正在進行能解決貿易僵局的協議，但大多數的專家分析美中貿易戰的前景時，都認為這兩個超級大國之間的這場對抗所涉及的遠不止貿易，還包括了經濟、國防、文化和科技等多個領域。而這也不禁讓外媒質疑：「美國到底想從中國那裡得到什麼？美國要的最終結局是什麼？」

《英國廣播公司》(BBC)在一篇深度報導中說，短期內似乎是要簽訂的第一階段貿易協定，但美中關係涉及的是比貿易更深的層面，華盛頓的學者專家中，沒有一個認為這項框架協議能帶來什麼改變。

報導說，近幾年美國對大陸的態度有明顯的負面轉向，這種現象早在川普入主白宮之前就已經發生。即便2016年共和黨獲勝，美國的中國政策也會有大轉變。新美國安全中心（CNAS）亞太安全項目的總監克里曼（Daniel Kliman）說，主要是，美國認為其中國政策失敗了。

很多美國公司將生產線搬到了大陸後，發現中共會逼迫企業交出關鍵技術，沒有交出的也發現他們的智財權被盜用或竊取。聯邦調查局局長克里斯多夫．雷（Christopher Wray）說，目前有超過一千宗的美國企業被盜用智慧財產權案，線索都指向中國大陸。美國政府估算，單從到2017年為止的4年裡，被大陸盜取的智慧財產權總值就達到1.2兆美元。保守派智庫美國傳統基金會（Heritage Foundation）的專家成斌所說，這是美中之間關係惡化的主要原因。

報導表示，美國政府內部也在2015年發現兩國氛圍有重大變化，過去曾經支持與大陸合作的人，現在已經警惕到他們追趕的速度有多快。曾經擔任國防高層官員的斯帕丁準將（Brig Gen. Robert Spalding）寫了一本名為《偷盜戰爭：中國如何趁美國精英熟睡時接管一切》的書，認為「中國是二次大戰德國納粹黨以來潛在後果最嚴重的威脅」，它已滲透到所有西方國家的政府體制裡，能力之強前蘇聯都望塵莫及。

戰略與國際研究中心（CSIS）研究員葛來儀（Bonnie Glaser）說，現在大國競爭已經取代恐怖主義，成為對美國的主要威脅。美國軍方已經認為，應對中國大陸崛起是未來數十年美國主要的軍事目的之一。

成斌指出，每天從南海通過的貿易量達5.3萬億美元，而中共在南海建造人工島嶼並建造軍事設施，其意圖不外是要緊扼全球貿易的頸動脈。葛來儀則認為，中共在機器人和人工智慧等未來重大科技的野心非常明顯，這是當前競爭的核心，中共在這些領域有所成就，就很可能取代美國，成為世界頭號強國。

因此，報導認為，就算川普在接下來的大選中落敗，也不要期望美國的對大陸立場會在最近幾屆總統任期內改變，華盛頓態度已經與過去大不相同了。而唯一真正可以討論的不是「要不要」與中共對抗，而是「用什麼方式」對抗。民主黨雖然更傾向於與盟友合作，而不是川普採取的單邊操作。但多數民主黨人都知道，要推動柔性的對中政策，得到的選票會非常少。

(中時電子報)